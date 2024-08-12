Cancer: к 2050 году мужчины будут болеть раком значительно чаще женщин

Ученые из Университета Чарльза Дарвина в составе международного научного коллектива обнаружили, что к 2050 году среди мужчин в возрасте 65 лет и старше значительно повысится заболеваемость раком и вырастет число летальных исходов.
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