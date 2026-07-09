Госдума приняла пакет законов по мигрантам. "Нужна ещё более жёсткая мера" - Малофеев

После того, как уходящая Госдума приняла пакет законов по мигрантам, учредитель Царьграда Константин Малофеев призвал пойти на ещё более жёсткую меру, чтобы в последствии не гасить негативные последствия.
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