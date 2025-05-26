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Царьград

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Нацбатальон "Айдар"* теряет ежедневно роту боевиков. Русские захватили заряд разминирования в Курской области. Последние новости СВО 26 мая

Нацбатальон "Айдар"* теряет ежедневно роту боевиков. Русские захватили заряд разминирования в Курской области. Последние новости СВО 26 мая

Переносной заряд разминирования участков с опасными сюрпризами уже изучают русские специалисты министерства обороны России, выискивая сильные и слабые стороны натовского вооружения.

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