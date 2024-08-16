Бека-Бека расторг с «Ниццей» контракт, рассчитанный до 2027-го. Экс-игрок «Локо» угрожал суицидом в сентябре и не играл с тех пор

23-летний полузащитник расторг с французским клубом контракт, рассчитанный до июня 2027 года. Игрок перешел в «Ниццу» в 2022 году из московского «Локомотива».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Эйджа Уилсон, Брианна Стюарт, Гэбби Уильямс, Аланна Смит и Эмма Мессеман – в символической пятерке Олимпиады-2024
- Калужские фанаты собрали на помощь Курску 62 000 рублей: «В этой ситуации может оказаться любой. Мы живем в большой дружной стране и обязаны друг другу помогать»
- FONBET направит 15 млн рублей на помощь переселенцам из Курской области
Свежие комментарии