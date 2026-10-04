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За рулем

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Почему в России буксует рынок коммерческого транспорта

Почему в России буксует рынок коммерческого транспорта

Восстановление рынка коммерческого транспорта откладывается. Причина, по сути, одна: ключевая ставка Центробанка России снижается не так быстро, как рассчитывали в начале года многие игроки автомобильного рынка.

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