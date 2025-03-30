РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Статистику покажите, во сколько раз больше  за рулем мужчин, чем женщин. Так корректнее и точнее будет.В прошлом году му...
  • Иван Иванов
    Ну и что мы жалуемся.А слабо садануть по вражеским спутникам,которые небось сами и вывели, ведь орбиты мы знаем,ну и ...Газовую станцию «...
  • Алла
    https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43667707027Сын начальника Св...

Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре, через которую получает российские углеводороды, нарушением своего суверенитета

Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре, через которую получает российские углеводороды, нарушением своего суверенитета

Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх