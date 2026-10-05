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Затягивание войны — удар по США: эксперт объяснил, к чему ведёт конфликт на Украине

Затягивание войны — удар по США: эксперт объяснил, к чему ведёт конфликт на Украине

Доктрина США о "стратегическом поражении России" сменилась с приходом Дональда Трампа, но к этому нужно относиться аккуратно.

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