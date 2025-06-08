Дороги и заводы в Арктике могут «уплыть» из-за таяния мерзлоты

Многолетняя мерзлота занимает более половины территории России. Она есть и в других странах, например в Канаде, Норвегии, Гренландии, но самый большой урон от таяния мерзлоты может понести именно Россия, так как здесь, на мерзлоте, стоят крупные города, заводы и дороги.