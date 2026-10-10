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Царьград

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Век или чуть больше: Академик Лукьянов сказал важную вещь про человеческую жизнь

Век или чуть больше: Академик Лукьянов сказал важную вещь про человеческую жизнь

Академик РАН Сергей Лукьянов сказал очень важную вещь про продолжительность человеческой жизни. Он заявил, что предел нашего жизненного цикла – век или чуть больше.

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