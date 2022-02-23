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Новый теракт произошел в Луганске

Новый теракт произошел в Луганске

У троллейбусного депо в Луганске прогремел взрыв. Соответствующую информацию предоставили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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