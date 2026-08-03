Андрей Назаров прокомментировал решение ИИХФ сохранить отстранение российских сборных

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров в интервью «Чемпионату» прокомментировал решение Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) сохранить отстранение российских сборных от международных соревнований.
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