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"Страна.ua": Зеленскому пожаловались на захват госохраны его телохранителем

"Страна.ua": Зеленскому пожаловались на захват госохраны его телохранителем

Десять офицеров Управления государственной охраны (УГО) Украины пожаловались в письме президенту Владимиру Зеленскому на "самовольный захват власти в государственном правоохранительном органе" со стороны исполняющего обязанности главы УГО Максима Донца.

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