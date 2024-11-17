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Заболотная: в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура

Заболотная: в Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Винницкой области на западе Украины. Об этом заявила заместитель главы региона Наталья Заболотная, ее слова приводит украинское издание "Общественное.

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