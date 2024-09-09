Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году

Политика как она есть

Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности Москвы и Минска будут приняты в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.