Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году

Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности Москвы и Минска будут приняты в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.
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