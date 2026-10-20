Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не заинтересована в восстановлении членства в G8 в обмен на «примерное поведение» в отношении Украины.
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