Экскурсия в Минск.

4 января учащиеся V классов посетили музей ёлочной игрушки в Минске. На выставке ребята смогли увидеть коллекции ёлочных игрушек со всего мира, погрузиться в удивительный и немного сказочный мир новогоднего волшебства.
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