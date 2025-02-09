Тело погибшего на СВО вице-губернатора Приморья доставили во Владивосток

Правительство Приморского края Военнослужащие Владивостока с почетом встретили прибытие на родную землю тел почивших сограждан: Александра Иваровского, Сергея Дмитриева и заместителя губернатора Приморского края Сергея Ефремова.
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