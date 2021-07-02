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«Тур де Франс». 7-й этап. Мохорич одержал победу, ван дер Пол финишировал 4-м и сохранил лидерство в общем зачете

2 июля прошел седьмой этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолели самый протяженный (249,1 км) маршрут соревнований с пятью подъемами – от четвертой до второй категорий.

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