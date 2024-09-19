Джонсон призвал Запад принять Украину в НАТО, не дожидаясь окончания конфликта с Россией НАТО необходимо принять Украину в свой состав в ближайшие месяцы, это поможет защитить ее от России.
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Джонсон призвал Запад принять Украину в НАТО, не дожидаясь окончания конфликта с Россией НАТО необходимо принять Украину в свой состав в ближайшие месяцы, это поможет защитить ее от России.
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