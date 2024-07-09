В аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили отправку и прием рейсов

Из-за утренней атаки беспилотников на нефтебазу в Калаче-на-Дону Из-за утренней атаки беспилотников на нефтебазу в Калаче-на-Дону аэропорты Волгограда и Астрахани ввели ограничения на прибытие и отправку рейсов.
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