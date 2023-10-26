Патриарх Кирилл за нарушение канонов лишил сана двух клириков Ивановской области

В кинешемской епархии рассказали, каких бывших батюшек следует сторониться православным верующим.Кинешемская епархия предупредила, что два её бывших клирика больше не имеют права носить священнические одежды и совершать богослужения, таинства и требы.
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