Российские военные освободили село Богдановка Донецкой Народной Республики. За сутки ВС РФ отбили десять атак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях в зоне спецоперации.
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