В Архангельске открылась выставка, посвященная 100-летию художника Ивана Котова

Выставка включает живописные этюды и картины, которые являются произведениями выдающегося мастера.— Перед зрителями открылась первая выставка в музее ИЗО, оснащенная новым современным оборудованием, установленным в рамках нацпроекта «Культура».
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