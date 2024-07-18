Должностные лица Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) обвиняются в превышении должностных полномочий

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) и бывшего руководителя отдела планирования и финансового обеспечения развития физической культуры и спорта, обвиняемых в превышении должностных полномочий.