Где спрятать заначку

Боитесь грабителей? Опасаетесь, что жена найдет столь дорогой сердцу результат «шабашки»? Или просто не хотите, чтобы ценные вещи валялись на виду? Какие бы причины не двигали вашим желанием припрятать добро, предлагаем вам несколько довольно неплохих и надежных вариантов, а также неплохие идеи того, как можно организовать пространство в доме.