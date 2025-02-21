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Мы соседи по планете

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  • Ингерман Ланская
    в совдепии с лекарствами, которые лечат, были большиииие проблемы. вот и лечились подножными и подручными средствами ...Бабушкины рецепты...
  • Ирина Некрасова
    Нажмите "ссылку на первоисточник", все котики там.20 нереально милы...
  • Лидия Буторина
    Где котики?😞20 нереально милы...

Где спрятать заначку

Где спрятать заначку

Боитесь грабителей? Опасаетесь, что жена найдет столь дорогой сердцу результат «шабашки»? Или просто не хотите, чтобы ценные вещи валялись на виду? Какие бы причины не двигали вашим желанием припрятать добро, предлагаем вам несколько довольно неплохих и надежных вариантов, а также неплохие идеи того, как можно организовать пространство в доме.

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