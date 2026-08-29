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ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что расчёты войск беспилотных систем в составе 51-й ОА группировки «Центр» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.

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