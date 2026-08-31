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Царьград

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Orlova\Ermolenko: 55% дел о данных в 2026 году связаны с обработкой

Orlova\Ermolenko: 55% дел о данных в 2026 году связаны с обработкой

Юридическая фирма Orlova\Ermolenko сообщила, что 55% дел 2026 года касаются незаконной обработки данных, особенно в ЖКХ и госструктурах.

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