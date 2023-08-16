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Рудковская о том, что плохо стоит на коньках: «Яна столько делает для развития детского спорта в России и столько на себе тащит, что отсутствие пары па Родина ей простит»

Рудковская показала в соцсетях, как танцует в паре с Евгением Плющенко на катке в Китае, где проходили шоу с российскими фигуристами.

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