В ДТП с самосвалом погиб водитель микроавтобуса с 10 детьми

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и самосвала случилась 5 сентября на автомобильной дороге К-19р.
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