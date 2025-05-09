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Как во время Великой Отечественной войны бегемотов спасали

Как во время Великой Отечественной войны бегемотов спасали

В блокадном Ленинграде В Кенигсберге В Берлине Бегемот Красавица в блокадном Ленинграде Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Бегемотиха Красавица пережила блокаду и умерла от старости в 1951 году История Красавицы у одних вызывает гордость, у других — злость.

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