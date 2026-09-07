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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «Не хотел выдавливать Хюлькенберга с трассы»

Пилот « Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон , который в прошедший уик-энд выступил за « Ред Булл », считает, что финишировал 14-м на Гран-при Италии из-за инцидента в начале гонки.

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