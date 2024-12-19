Добро пожалует: в РФ разработали ГОСТ на подарок для новорожденных

В России разработали ГОСТ на набор для новорожденных, который региональные власти дарят родителям. Роскачество подготовило проект стандарта, он будет обязательным для компаний, которые участвуют в государственных закупках, рассказали «Известиям» в организации.
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