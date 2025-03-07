# Чернильница Очень любопытную и полную чудес историю поведали нам мужчины из Русской общины. А началась эта удивительная история с банального рейда силовиков на нелегальное общежитие мигрантов.
Сотни мигрантов исчезли после задержания, москвичи возмущены и обращаются к властям
Комментарии
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Николай Кузнецов
Неужели вы верите в то, что в интернете никак не контролируют мнение народа? Да, реагируют редко, но учитывают мнение. По-другому было бы глупо, по-моему почти все страны держат под контролем настроения своих граждан. Точнее учитывают.
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7 час.
Виктор Гайдуков
А может быть Фёдорова надо депортировать в Таджикистан, на перевоспитание? И вот был бы его пример другим наукой!
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5 час.
Владимир Елкин
И депортировать вместе с его семьей! Посмотрим, как там отнесутся к федоровской семье!
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5 час.
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