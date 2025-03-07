Сотни мигрантов исчезли после задержания, москвичи возмущены и обращаются к властям

Николай Кузнецов Неужели вы верите в то, что в интернете никак не контролируют мнение народа? Да, реагируют редко, но учитывают мнение. По-другому было бы глупо, по-моему почти все страны держат под контролем настроения своих граждан. Точнее учитывают.

Виктор Гайдуков А может быть Фёдорова надо депортировать в Таджикистан, на перевоспитание? И вот был бы его пример другим наукой!