"Женщина неизвестна" получила "Золотого льва" Венеции

На Венецианском кинофестивале "Золотой лев" присужден фильму "Женщина неизвестна" Май эль-Туки. Матильде Арсель получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль, а Джон Малкович удостоен той же награды за мужскую роль в "Дикой лошади".