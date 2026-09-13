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Царьград

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"Женщина неизвестна" получила "Золотого льва" Венеции

"Женщина неизвестна" получила "Золотого льва" Венеции

На Венецианском кинофестивале "Золотой лев" присужден фильму "Женщина неизвестна" Май эль-Туки. Матильде Арсель получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль, а Джон Малкович удостоен той же награды за мужскую роль в "Дикой лошади".

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