"Женщина неизвестна" получила "Золотого льва" Венеции

На Венецианском кинофестивале "Золотой лев" присужден фильму "Женщина неизвестна" Май эль-Туки. Матильде Арсель получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль, а Джон Малкович удостоен той же награды за мужскую роль в "Дикой лошади".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ "Путин не останав...
- "Путин не останав...
- Иран обвинил США ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым