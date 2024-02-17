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Теракты в Краснодаре – фейк: Муниципальный центр предупреждает о провокациях

Теракты в Краснодаре – фейк: Муниципальный центр предупреждает о провокациях

В соцсетях появилась информация о возможных угрозах для школ.Муниципальный центр управления краевой столицы предупреждает местных жителей о том, что в интернете можно встретить информацию о готовящихся терактах в разных школах.

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