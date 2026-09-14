Петрукович анонсировал обсуждение полигона на Луне с Китаем

Руссия и Китай обсуждают создание полигона на Луне в рамках Международной научной лунной станции. Директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович сообщил о планах по возобновлению полетов к Луне к концу 2020-х и возможному созданию полупостоянных объектов к 2035 году.