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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Аль-Насра» 1 победа и 2 поражения в 4 последних матчах. Роналду забил в них 1 гол

« Аль-Наср » одержал лишь одну победу в сентябре. Команда Энджа Постекоглу сегодня была разгромлена « Аль-Айном » (ОАЭ) со счетом 0:4 в Лиге чемпионов Азии .

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