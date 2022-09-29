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«Спартак» разгромил «Зенит», окопавшийся в обороне - питерцы лишь расстреливали штанги. Игра в три центральных подвела Семака

«Спартак» разгромил «Зенит», окопавшийся в обороне - питерцы лишь расстреливали штанги. Игра в три центральных подвела Семака

Третий из пяти матчей сезона в противостоянии «Спартака» и «Зенита» остался за «красно-белыми», одолевшими питерских гостей в игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России - 3:0.

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