Ученые нашли способ остановить болезнь Альцгеймера

В экспериментах исследователи использовали клетки нейронов грызунов.Ученые из Университета Колорадо (США) обнаружили, что ингибирование определенного белка может предотвратить разрушение синапсов и дендритных отростков, наблюдаемых при болезни Альцгеймера.