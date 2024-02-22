Ученые нашли способ остановить болезнь Альцгеймера

В экспериментах исследователи использовали клетки нейронов грызунов.Ученые из Университета Колорадо (США) обнаружили, что ингибирование определенного белка может предотвратить разрушение синапсов и дендритных отростков, наблюдаемых при болезни Альцгеймера.
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