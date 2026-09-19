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Батарея iPhone 18 Pro Max оказалась настолько большой, что Apple добавила специальный режим разрядки

Батарея iPhone 18 Pro Max оказалась настолько большой, что Apple добавила специальный режим разрядки

Он позволяет держать уровень зарядки ниже отметки 20 Вт·ч В iOS 27 появилась новая функция Prepare to Ship («Подготовить к отправке»), предназначенная для iPhone 18 Pro Max.

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