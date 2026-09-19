Батарея iPhone 18 Pro Max оказалась настолько большой, что Apple добавила специальный режим разрядки

Он позволяет держать уровень зарядки ниже отметки 20 Вт·ч В iOS 27 появилась новая функция Prepare to Ship («Подготовить к отправке»), предназначенная для iPhone 18 Pro Max.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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