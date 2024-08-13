В мэрии Читы составляют списки лояльных к губернатору сотрудников

Муниципальные предприятия и бюджетные учреждения Читы обязали составить специальные списки сотрудников, которые примут участие в едином дне голосования с 6 по 8 сентября этого года, соответствующий документ имеется в распоряжении редакции.
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