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Страны Балтии заявили демарш России из-за слов об открытии неба дронам ВСУ

Страны Балтии заявили демарш России из-за слов об открытии неба дронам ВСУ

Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве заявили демарш из-за слов замглавы МИД России Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство украинским беспилотникам.

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