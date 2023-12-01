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Почти треть россиян верит во взлом смартфона через автомобильную зарядку. Эксперты советуют быть осторожнее

Почти треть россиян верит во взлом смартфона через автомобильную зарядку. Эксперты советуют быть осторожнее

Специалисты провели опрос, в ходе которого выяснили, что 29% сограждан верят в кражу данных со смартфона через провод зарядки в автомобилеКак сообщает «Лаборатория Касперского», 35% респондентов считают, что украсть данные с мобильного устройства через провод зарядки невозможно, а 30% готовы заряжать смартфон через имеющийся в автомобиле провод — например, в такси или каршеринге.

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