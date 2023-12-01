Почти треть россиян верит во взлом смартфона через автомобильную зарядку. Эксперты советуют быть осторожнее

Специалисты провели опрос, в ходе которого выяснили, что 29% сограждан верят в кражу данных со смартфона через провод зарядки в автомобилеКак сообщает «Лаборатория Касперского», 35% респондентов считают, что украсть данные с мобильного устройства через провод зарядки невозможно, а 30% готовы заряжать смартфон через имеющийся в автомобиле провод — например, в такси или каршеринге.