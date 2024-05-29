«Исчерпало себя все», — муж Пугачевой заявил, что Примадонна вынудила его развестись

Филипп Киркоров — эталон правильного развода. Как бы иронично не звучало обсуждение этой темы сейчас, спустя десятилетия, мужчина действительно повел себя как настоящий рыцарь, когда расстался с Аллой Борисовной.
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