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Ким Чен Ын прибыл в Россию на предстоящую встречу с Путиным

Ким Чен Ын прибыл в Россию на предстоящую встречу с Путиным

В ближайшее время состоится встреча Ким Чен Ына с Путиным, пишет Le Figaro. По мнению читателей газеты, визит северокорейского лидера в Россию показывает, что КНДР прислушалась к советам Саркози по поводу отношений с Москвой, которые отверг Запад.

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