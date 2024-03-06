Недалеко от Молдовы произошло землетрясение

Согласно информации, опубликованной Национальным институтом исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение магнитудой 3 произошло в среду утром в 5:12 по местному времени в сейсмической зоне Вранча.
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