Политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом России иноагентом) отказался от политического убежища в Германии.
Яшин отказался от политического убежища в Германии
Комментарии
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авдей НА
Лишить гражданска какие церемонии не нужен он нам освободитель хренов
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18 час.
НК
Наталья Котельникова
Чего гражданства то не лишили? Всё в игрушечки играют, поэтому нас никто и не боится. Ну не серьезно, господа как бишь вас звать не знаем уже.
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14 час.
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