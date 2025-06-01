В Индии купили лицензию на старый 2,0-литровый дизель FIAT Multijet

Местный концерн Tata приобрёл у Stellantis права на дальнейшую разработку мотора. Речь идёт о лицензии без передачи прав интеллектуальной собственности: таким образом, индийский автопроизводитель сможет самостоятельно вносить изменения в калибровку и конструкцию турбодизеля, но в гамме «глобальных» моделей Jeep мотор тоже останется.