В Индии купили лицензию на старый 2,0-литровый дизель FIAT Multijet

Местный концерн Tata приобрёл у Stellantis права на дальнейшую разработку мотора. Речь идёт о лицензии без передачи прав интеллектуальной собственности: таким образом, индийский автопроизводитель сможет самостоятельно вносить изменения в калибровку и конструкцию турбодизеля, но в гамме «глобальных» моделей Jeep мотор тоже останется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии