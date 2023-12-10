Карпин против Семака, «Зенит» против логики, судьи против всех

Сборная: в арсенале хранится запасной патрон, если вообще не бомба Сборная России не попала в число 54 участников Лиги наций сезона-2024/25, который является частью отборочного турнира к чемпионату мира-2026.
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