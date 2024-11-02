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Петербургский дневник

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У пенсионерки в Петербурге мошенники забрали более 31 миллиона рублей

У пенсионерки в Петербурге мошенники забрали более 31 миллиона рублей

Пострадала от аферистов жительница Васильевского острова Полиция Петербурга ищет злоумышленников, причастных к многомиллионному мошенничеству в отношении пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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